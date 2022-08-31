Каждая серия — праздник: для ТНТ снимается новый сериал о семейных ценностях

Авторы «Реальных пацанов» и «Бати» начали работу над новым сериалом для канала ТНТ — комедией «Праздники», героями которой станет простая семья, живущая в небольшом городке средней полосы России.

Киношники анонсировали, что персонажи проекта настолько друг на друга не похожи, что они никогда не стали бы общаться, если не были бы родственниками. Глав семейства сыграют Мария Аронова и Виталий Хаев. Вместе с ними снимаются Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев и Никита Павленко.

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Первый сезон состоит из 16 эпизодов, где каждая серия — это один праздник, на который традиционно собирается вся семья. Откроют сериал 1 Мая и поездка на дачу, где двух своих дочерей ждут бывший спасатель и преподаватель из университета МВД. Младшая приедет на майский шашлык с будущим женихом, а старшая — только готовится познакомить родителей со своим парнем. С этого начинается история отношений одной большой семьи, в которой будут и радостные события, и не очень.