Какую зарплату получали наложницы в гареме султана Сулеймана

В «Великолепном веке» не показали, что наложницам в гареме султана Сулеймана полагалась зарплата. А получали девушки очень даже приличное жалование. Этими деньгами они могли покупать себе украшения или помогать родственникам.

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Все обитательницы гарема получали плату от 6 акче (около 500 долларов) до 2000 акче в день (2 млн долларов), а фаворитки и жены имели право на исполнение любых капризов.