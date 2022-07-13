Какой секрет Сулеймана хранил Ибрагим втайне от жены

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали историю дружбы и вражды султана Сулеймана и его друга Ибрагима-паши. Как оказалось, Паргали знал секрет падишаха про Хюррем, но не поделился им даже с любимой женой.
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Однажды Сулейман поведал о том, что день, когда шехзаде проведут обрезание, будет заключен никях между ним и Хюррем. Это было просто немыслимое известие.
Ибрагим отлично понимал, что если свадебный обряд состоится, то уничтожить султаншу или хотя бы отдалить ее от Сулеймана не сможет уже никто.
И единственное, как он мог спасти ситуацию - рассказать секрет своей жене Хатидже. Но Ибрагим промолчал. Он поведал супруге правду уже после того, как никях состоялся.