Какой итоговый экзамен проходили наложницы в гареме султана Сулеймана

Наложниц в османском гареме обучали. Считалось, что рабыни, имеющие доступ к султану Сулейману, должны быть образованными. Сначала девушки учили турецкий язык, ведь все они были приезжими.

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Затем их обучали письму, чтению и игре на музыкальных инструментах. Все это длилось от трех до пяти лет.

В конечном итоге наложниц ждал итоговый экзамен. Мать султана Валиде устраивала в гареме небольшой праздник. Именно на нем ученицы, окончившие школу, были главными служанками.