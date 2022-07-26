Какой итоговый экзамен проходили наложницы в гареме султана Сулеймана

Наложниц в османском гареме обучали. Считалось, что рабыни, имеющие доступ к султану Сулейману, должны быть образованными. Сначала девушки учили турецкий язык, ведь все они были приезжими.
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Затем их обучали письму, чтению и игре на музыкальных инструментах. Все это длилось от трех до пяти лет.
В конечном итоге наложниц ждал итоговый экзамен. Мать султана Валиде устраивала в гареме небольшой праздник. Именно на нем ученицы, окончившие школу, были главными служанками.
Они подавали еду и напитки, играли на инструментах и танцевали. В процессе всего вечера главная госпожа гарема внимательно наблюдала за всеми и выбирала самых лучших.
И уже эти наложницы попадали к Сулейману.