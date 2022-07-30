Какой была настоящая Махидевран из «Великолепного века»

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и быт Османской империи в период правления султана Сулеймана. Одна из жен падишаха Махидевран в кино предстала настоящей красоткой.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Историки уверяют, что в реальной жизни так оно и было. Внешность актрисы – Нур Феттахоглу — практически полностью соответствует тому, какой была в реальной жизни госпожа.
Махидевран была гораздо выше остальных обитательниц гарема. Госпожа имела стройную фигуру и очень тонкие запястья.
Кроме того, Махидевран была сердобольной. Женщина щедро спонсировала больницы и мечети, а также оказывала адресную помощь вдовам.