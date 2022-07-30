Какой была настоящая Махидевран из «Великолепного века»

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и быт Османской империи в период правления султана Сулеймана. Одна из жен падишаха Махидевран в кино предстала настоящей красоткой.

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Историки уверяют, что в реальной жизни так оно и было. Внешность актрисы – Нур Феттахоглу — практически полностью соответствует тому, какой была в реальной жизни госпожа.