Какого преданного слугу султана Сулеймана зрители вообще могли не заметить

Если мы говорим о слугах султана Сулеймана из «Великолепного века», то тут же на ум приходят имена Ибрагима-паши или Малкочоглу Бали-бея. Однако у падишаха был еще один преданный слуга, который отслужил ему всю жизнь верой и правдой.

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Речь идет о главном поваре дворца султана Шекере-ага. Он попал к султану еще в подростковом возрасте в качестве одного из кухонных рабочих. С годами именно ему удалось стать главным поваром Сулеймана.

Шекер лично дегустировал еду падишаха перед тем, как ему отправят ее в палату. В гареме всяко могло быть, и повар жертвовал своей безопасностью ради здравия султана.

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