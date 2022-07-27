Какими путями девушки попадали в гарем султана Сулеймана

Их было два.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

В гаремах османских султанов всегда жили рабыни, из которых падишах выбирал себе жен. Про это как раз сняли популярный турецкий сериал «Великолепный век».

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Попадали наложницы к повелителю двумя способами. Турки захватывали деревни и продавали девушек на невольничьи рынки. Также специальные прислужники отбирали наложниц из местных девушек.

Предпочтение отдавали черкешенкам, грузинкам и славянкам. Считалось, что девушки этих национальностей — самые красивые.

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