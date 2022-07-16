Какие законы гарема султан Сулейман нарушил ради Хюррем

В сериале «Великолепный век» нам показали историю великой любви султана Сулеймана Великолепного и его наложницы Хюррем. В реальности практически так все и было. Где-то киношники, конечно, приукрасили, но главный смысл сохранили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Падишах ради любимой даже нарушил ключевые законы гарема. Например, отменил священную ночь четверга. Дело в том, что у османов существовало поверье, согласно которому ночь с четверга на пятницу была особенной и поэтому принадлежала только супруге падишаха. Но едва Хюррем попала на хальвет к Сулейману, он тут же забыл об этом правиле.

Кстати, вкусный рецепт