Какие на самом деле были отношения у Ибрагима-паши и Хатидже-султан

Многих поклонников популярного турецкого сериала «Великолепный век» интересует - какие же на самом деле были отношения у Ибрагима-паши и его жены Хатидже-султан. В картине нам показали, что сначала молодые люди испытывали трепетные чувства, а потом все кардинально изменилось.

Историки считают, что реальная жизнь главных героев никогда не была идеальной. Стоит понимать, что этот брак был заключен для укрепления государственного устройства и сильных чувств там быть не могло.

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Если верить записям историков, то Ибрагим действительно засматривался на сестру повелителя. Но она не отвечала ему взаимностью. На свадьбе настоял султан Сулейман, доведя сестру до нервного срыва. Но перечить повелителю она не могла.

Зато Ибрагим-паша наслаждался властью, новыми полномочиями и титулами.