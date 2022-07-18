Какие должности были у наложниц в гареме султана Сулеймана

После выхода турецкого сериала «Великолепный век» россияне стали больше интересоваться историей Османской империи. Особенно зрителей зацепили традиции гарема.
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Кстати, среди наложниц тоже была своя иерархия, чего толком не показали в сериале. Абсолютно у каждой женщины в гареме кроме имени и приставки к нему «хатун» была еще и определенная должность.
Например, главную служанку называли кетхюда-хатун. То есть именно этой женщине выпадала честь докладывать матери султана обо всем, что происходит в серале.
Слуги высшего звена - это дайе — молочная кормилица; дада – няня юных шехзаде и султанш; эбе – акушерки и повитухи; хасталар-уста – лекарша.
Кстати, ловите интересный рецепт
Кутуджа-уста была единственной женщиной в гареме, которая могла видеть практически обнаженных султанш и падишаха.