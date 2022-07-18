Какие должности были у наложниц в гареме султана Сулеймана

Продолжаем раскрывать секреты «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

После выхода турецкого сериала «Великолепный век» россияне стали больше интересоваться историей Османской империи. Особенно зрителей зацепили традиции гарема.

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Кстати, среди наложниц тоже была своя иерархия, чего толком не показали в сериале. Абсолютно у каждой женщины в гареме кроме имени и приставки к нему «хатун» была еще и определенная должность.

Например, главную служанку называли кетхюда-хатун. То есть именно этой женщине выпадала честь докладывать матери султана обо всем, что происходит в серале.

Слуги высшего звена - это дайе — молочная кормилица; дада – няня юных шехзаде и султанш; эбе – акушерки и повитухи; хасталар-уста – лекарша.

Кстати, ловите интересный рецепт

Кутуджа-уста была единственной женщиной в гареме, которая могла видеть практически обнаженных султанш и падишаха.

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