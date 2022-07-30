Как в реальной истории выглядела дочь султана Михримах - фото

После выхода сериала «Великолепный век» у россиян вырос интерес к традициям Османской империи. Многих волнует - как же на самом деле выглядели герои фильма, ведь киношники их представили красавцами.

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Расскажем о дочери падишаха Михримах-султан. Девушка родилась в 1522 году во дворце Топкапы и была самой любимой дочкой повелителя. Султан говорил, что она уж очень напоминает ему любимую Хюррем.