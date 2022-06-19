Как в Петербурге снимают сериал о великом русском оперном певце Федоре Шаляпине

Дружит с Владимиром Маяковским, Максимом Горьким, Сергеем Рахманиновым и прочими небожителями. Это русский самородок Федор Шаляпин, прорезавший роскошным бархатным басом путь в звезды мировой величины. Именно ему посвящен сериал «Шаляпин» («Россия 1»), съемки которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Солисты на ветвях сидят
Роскошное ветвистое дерево в Петергофском ландшафтном парке «Сергиевка». На дереве молодые мужчины во фраках, среди которых выделяется господин в шляпе. Они репетируют. В шляпе - Шаляпин (Александр Горбатов, звезда фильма «Майор Гром» и сериала «Тихий Дон»), поступающий в театр «Аркадия», - летнее заведение, которое считалось одним из лучших увеселительных мест Российской империи в конце ХIХ века.
Солисты распеваются соловьями - таков кастинг в местный хор. Федор Иванович задумчиво смотрит высоко вперед. Он не волнуется, но явно озабочен. Притом в меру вальяжен.
Ирина Пегова в роли оперной певицы Татьяны Любатович (Шаляпин снимал у нее дачу). Фото: канал «Россия 1»
- Честно скажу, приходилось не спать и каждую свободную минуту слушать что-то: арии, оперы, романсы, - признается Александр Горбатов, спустившись на землю. - Много всего я переслушал и в исполнении самого Шаляпина, и в исполнении других прославленных басов из прошлого. А также с удовольствием смотрел выступления нынешних мировых оперных артистов. Я восхищаюсь ими. Это безумно тяжело - одновременно чувствовать музыку, держать образ, демонстрировать яркий вокал. Какой невероятной свободой обладают оперные артисты! А если говорить о Федоре Ивановиче, то, на мой взгляд, масштаб его личности в первую очередь в том, что он не боялся бросать всему миру вызов. Он был смелым, честным и свободным.
А вот к вокалистам, что на ветвях сидят, несется бородатый проныра Михаил Лентовский (Роман Мадянов) - режиссер, артист, антрепренер. Словом, продюсер. Всю честную компашку на дереве собрал именно он.
- Глава этого летнего театра Михаил Лентовский, которого у нас играет Роман Мадянов, любил удивлять зрителей и не стеснялся в способах, - объясняет режиссер Егор Анашкин. - Он заставлял артистов не только петь на деревьях, но и нырять в фонтаны. Конечно, Федору Шаляпину там было не место. В сцене, которую мы сейчас снимаем, Лентовский пытается обманом заманить талантливого баса, однако актер Мамонт Дальский, которого играет Ян Цапник, провоцирует перепалку.
Ян Цапник, как мы помним, тоже любит провоцировать перепалки (в интернете завирусилось видео, где актер материт коллег по съемочной площадке сериала «По колено» и предлагает им, скажем так, уйти в закат). Но не в этот раз. Артист много юморит и подкалывает коллег.
- Мамонт Дальский - очень неординарный, уникальный человек, эгоист и анархист к тому же, - признает Цапник. - Скажем так, человек «со вкусом шампанского». Он был отчасти безумен, но, безусловно, талантлив и гениален. Дальский зациклен на своей профессии, мечтает создать театр - этим он и живет! Порой совершает не совсем хорошие поступки. Мамонт Дальский сыграл в судьбе Шаляпина важную роль: он учил Федора Ивановича актерскому мастерству. Шаляпин ведь брал зрителей не только голосом, а тем, что буквально жил на сцене. В отличие от других оперных исполнителей того времени он не был ряженой куклой - на сцене на глазах перевоплощался, вживался в образ.
Мамонт Дальский, актер и анархист (Ян Цапник). Фото: канал «Россия 1»
Изменение прикуса и шляпа на память
Роману Мадянову тоже пришлось перевоплощаться и влезать в шкуру своего персонажа - в буквальном смысле. Для роли директора театра Лентовского актер скинул почти 20 кило: со 114 до 95.
- Мой персонаж Лентовский нечист на руку, но это его бизнес, - разводит руками Мадянов, застолбивший за последние годы за собой амплуа отъявленного коррупционера. - При этом он талантливый человек, который имеет замечательный вкус, интуицию. Он мгновенно отреагировал на человека, которого Боженька явно поцеловал в макушку. Божий дар, талант, голос - он сразу понял, как можно использовать еще молодого артиста Шаляпина. Конечно, он в некотором роде занимается мошенничеством, обманывает людей. Но вот так он живет!
«Шкура», костюм, внешность - все это костыли и инструменты актера. Все это помогает ему добиться правдоподобия. Вот для образа Шаляпина, к примеру, Горбатову осветлили волосы и изменили прикус, поставив специальную челюсть, которая преображает верхний зубной ряд и немного расширяет лицо.
А собственными зубами сухощавый Александр наел несколько кило, чтобы оказаться ближе к образу знаменитого баса. Больше не вышло, поэтому грузность фигуре придадут с помощью одежды, накладок на живот и ноги. Омолаживать актера для нескольких сцен будут компьютерной графикой.
Мария Смольникова сыграла первую жену главного героя - итальянскую балерину Иолу Торнаги, родившую ему шестерых детей. Фото: канал «Россия 1»
Тем временем Александр Горбатов - еще недавно сотрудник завода ферросплавов, газоэлектросварщик по образованию, - ловко спрыгнув с дерева, «тренирует Федора»: вальяжно прохаживается по парку. Откуда в нем это? То есть в них обоих - работяге и вятском крестьянине.
- Несмотря на деревенское происхождение, Федор Шаляпин любил одеваться модно и ярко, поэтому мы подготовили множество костюмов, бантов и бабочек и даже ту самую шубу (с картины Кустодиева), - объяснила художник по костюмам Наталья Салтыкова.
Кстати, шляпу и несколько жилеток, в которых Горбатов появится на экране, он уже договорился выкупить в личный гардероб. Чувствуется, что вовлеченный в процесс артист проникся и образом, и атмосферой того времени. Ряд эпизодов уже отсняли в Большом и Мариинском театрах, Государственном академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, Доме-музее Шаляпина и Музее-усадьбе И. Е. Репина.
Сериал охватит около 20 лет жизни артиста - от расцвета и пика формы в опере до эмиграции в США и смерти от лейкоза в Париже. В феврале следующего года исполнится 150 лет со дня рождения великого Шаляпина. Премьера будет приурочена к этой дате.