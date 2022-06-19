Как в Петербурге снимают сериал о великом русском оперном певце Федоре Шаляпине

- Честно скажу, приходилось не спать и каждую свободную минуту слушать что-то: арии, оперы, романсы, - признается Александр Горбатов, спустившись на землю. - Много всего я переслушал и в исполнении самого Шаляпина, и в исполнении других прославленных басов из прошлого. А также с удовольствием смотрел выступления нынешних мировых оперных артистов. Я восхищаюсь ими. Это безумно тяжело - одновременно чувствовать музыку, держать образ, демонстрировать яркий вокал. Какой невероятной свободой обладают оперные артисты! А если говорить о Федоре Ивановиче, то, на мой взгляд, масштаб его личности в первую очередь в том, что он не боялся бросать всему миру вызов. Он был смелым, честным и свободным.

А вот к вокалистам, что на ветвях сидят, несется бородатый проныра Михаил Лентовский (Роман Мадянов) - режиссер, артист, антрепренер. Словом, продюсер. Всю честную компашку на дереве собрал именно он.

- Глава этого летнего театра Михаил Лентовский, которого у нас играет Роман Мадянов, любил удивлять зрителей и не стеснялся в способах, - объясняет режиссер Егор Анашкин. - Он заставлял артистов не только петь на деревьях, но и нырять в фонтаны. Конечно, Федору Шаляпину там было не место. В сцене, которую мы сейчас снимаем, Лентовский пытается обманом заманить талантливого баса, однако актер Мамонт Дальский, которого играет Ян Цапник, провоцирует перепалку.

Ян Цапник, как мы помним, тоже любит провоцировать перепалки (в интернете завирусилось видео, где актер материт коллег по съемочной площадке сериала «По колено» и предлагает им, скажем так, уйти в закат). Но не в этот раз. Артист много юморит и подкалывает коллег.

- Мамонт Дальский - очень неординарный, уникальный человек, эгоист и анархист к тому же, - признает Цапник. - Скажем так, человек «со вкусом шампанского». Он был отчасти безумен, но, безусловно, талантлив и гениален. Дальский зациклен на своей профессии, мечтает создать театр - этим он и живет! Порой совершает не совсем хорошие поступки. Мамонт Дальский сыграл в судьбе Шаляпина важную роль: он учил Федора Ивановича актерскому мастерству. Шаляпин ведь брал зрителей не только голосом, а тем, что буквально жил на сцене. В отличие от других оперных исполнителей того времени он не был ряженой куклой - на сцене на глазах перевоплощался, вживался в образ.