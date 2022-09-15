Как снимали жестокие сражения в «Великолепном веке»

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан в «Великолепном веке», рассказала в документальном фильме «Создание легенды» о том, как снимали сложные сцены сражения.

«Пушечные ядра, щиты были изготовлены и окрашены заново, после чего на грузовиках отвезли на место съемок в Эдирне. А подготовка лагеря из шатров шла с утра до вечера», — рассказала она.

Продюсеры пояснили, что они были ограничены в финансах, поэтому оружие приходилось изготавливать из того материала, который у них имелся.

«Одежду для сражений создавали из синтетики. И все должно было быть готово в минимальные сроки! Но я доволен тем, что у нас получилось», — заявил Тимур Савджи.

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В сценах сражений приняли участие сотни участников массовки и сотни дублеров, приехавших из-за границы.