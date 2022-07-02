Как сложилась судьба сына Ибрагима и Хатидже из «Великолепного века»

У великого визиря Ибрагима и сестры султана Сулеймана Хатидже в браке родились двое детей - сын и дочь. После казни отца они, конечно, сильно страдали, так как мать перестала им уделять должное внимание.

Хатидже было не до своих детей - она помешалась на мести Сулейману и Хюррем. Женщина считала, что именно ее муж стал причиной гаремных интриг. И когда ей удалось доставить боль и брату, и султанше, она утратила интерес к жизни.

В итоге детей забрала к себе Бейхан-султан - старшая сестра Сулеймана, чьего мужа он казнил первым. Она воспитала племянников как родных детей.

Мальчик Осман с юных лет интересовался европейской культурой, живописью и мечтал о путешествиях. Стараниями тетушки молодой человек получил хорошее образование и имел неплохой капитал. В итоге уехал в Венецию и разорвал все отношения с известной династией.

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