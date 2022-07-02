Как серебряный чайник спас Хюррем от казни

Хюррем была главной женщиной в жизни османского султана Сулеймана. В сериале «Великолепный век» нам показали, как ей сложно было выживать в гареме. Однако она всех победила и стала самой влиятельной султаншей своего поколения.
Как только Хюррем попала в Стамбул - она вела себя дерзко и пренебрежительно по отношению к другим членам гарема. Девушка настроила против себя не только своих конкуренток за сердце падишаха, но и мать правителя. И факт свадьбы Сулеймана и Хюррем окончательно вывел из себя Валиде.
Мать султана много лет пыталась избавиться от невестки, но чем сильнее она старалась, тем могущественнее становилась Хюррем, и тогда женщина пошла на отчаянный шаг.
Она сообщила сыну о том, что его будущая жена встречалась с другим мужчиной. Валиде знала об этом и от самой Хюррем, и из дневника художника Луки. Мать Сулеймана была уверена в том, что когда сын узнает правду, он как минимум разведется с Хюррем и вышлет ее из дворца. Хотя наказание ее ждало одно – казнь.
Валиде спрятала сына в покоях и позвала для разговора Хюррем. Она вновь начала обвинять невестку в том, что та предала ее сына и имела связь с другим мужчиной.
Рыжеволосая бестия едва открыла рот, чтобы напомнить свекрови о том, почему она виделась с другим мужчиной и что раньше их связывало, и тут произошло непредвиденное.
Кадр из сериала «Великолепный век»
На столе перед собой Хюррем увидела серебряный чайник, в котором отражался профиль султана! Она поняла, что за ширмой в покоях стоит сам Сулейман. Хасеки-султан быстро поняла – что весь этот разговор всего лишь очередная ловушка для нее и сменила гнев на милость.
Хюррем заявила, что не понимает, за что свекровь ее так ненавидит, ведь она подарила династии четырех шехзаде. После этого женщина поклонилась Валиде и покинула ее покои.
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