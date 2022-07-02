Как серебряный чайник спас Хюррем от казни

Хюррем была главной женщиной в жизни османского султана Сулеймана. В сериале «Великолепный век» нам показали, как ей сложно было выживать в гареме. Однако она всех победила и стала самой влиятельной султаншей своего поколения.

Как только Хюррем попала в Стамбул - она вела себя дерзко и пренебрежительно по отношению к другим членам гарема. Девушка настроила против себя не только своих конкуренток за сердце падишаха, но и мать правителя. И факт свадьбы Сулеймана и Хюррем окончательно вывел из себя Валиде.

Мать султана много лет пыталась избавиться от невестки, но чем сильнее она старалась, тем могущественнее становилась Хюррем, и тогда женщина пошла на отчаянный шаг.

Она сообщила сыну о том, что его будущая жена встречалась с другим мужчиной. Валиде знала об этом и от самой Хюррем, и из дневника художника Луки. Мать Сулеймана была уверена в том, что когда сын узнает правду, он как минимум разведется с Хюррем и вышлет ее из дворца. Хотя наказание ее ждало одно – казнь.

Валиде спрятала сына в покоях и позвала для разговора Хюррем. Она вновь начала обвинять невестку в том, что та предала ее сына и имела связь с другим мужчиной.

Рыжеволосая бестия едва открыла рот, чтобы напомнить свекрови о том, почему она виделась с другим мужчиной и что раньше их связывало, и тут произошло непредвиденное.