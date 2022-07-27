Как познакомиться с молодым человеком в Турции: в России покажут романтический сериал «Номер 309»

С 31 июля в библиотеке онлайн-кинотеатра Kion появятся два сезона популярного турецкого сериала «Номер 309».

Главная героиня картины росла в простой рабочей семье и мечтала о свадьбе с возлюбленным. Но перед самым бракосочетанием молодой человек бросил ее, и девушка впала в отчаяние. От безысходности она соглашается на то, чтобы жениха ей нашла мать. Но на очередном сводном знакомстве за столик к нашей героине случайно подсел наследник богатого турецкого клана. И свидание пары заканчивается беременностью девушки.

Это романтическая мелодрама с элементами комедии, которая идеально разбавлена множеством второстепенных линий. Режиссеры органично вплели в рассказ о главных героях дополнительные сюжеты о людях из их окружения.