Как определяли беременность в гареме султана Сулеймана

После выхода сериала «Великолепный век» у россиян возрос интерес к традициям Османской империи. Особое внимание заслуживает быт гарема султана Сулеймана - людям интересно знать, как же там все было устроено на самом деле.

Высшей наградой любой наложницы падишаха было - забеременеть. Ведь тогда девушка становилась фавориткой повелителя и получала привилегии.

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В шестнадцатом веке, разумеется, не было никаких тестов на беременность и «интересное положение» проверяли местные лекари путем осмотра.