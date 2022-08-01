Как определяли беременность в гареме султана Сулеймана

В Османской империи существовали свои правила.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

После выхода сериала «Великолепный век» у россиян возрос интерес к традициям Османской империи. Особое внимание заслуживает быт гарема султана Сулеймана - людям интересно знать, как же там все было устроено на самом деле.

Высшей наградой любой наложницы падишаха было - забеременеть. Ведь тогда девушка становилась фавориткой повелителя и получала привилегии.

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В шестнадцатом веке, разумеется, не было никаких тестов на беременность и «интересное положение» проверяли местные лекари путем осмотра.

Если у наложницы случались головокружение, обмороки и слабость, то тогда это был повод вызвать к ней лекаря. Ион уже подтверждал или опровергал беременность.

Не стоит забывать и об отсутствии критических дней. За циклом в сералях пристально следили, ведь было необходимо правильно составить график хальветов повелителя.

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