Как именно султан Сулейман приглашал наложниц в свои покои

После выхода популярного турецкого сериала «Великолепный век» у россиян возрос интерес к Османской империи. В основном, людей интересует быт и традиции гарема.

А жизнь там была жестокой. Наложницы боролись за внимание султана любыми путями. Ведь провести ночь в покоях падишаха было самой главной наградой рабыни.

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Сулейман, конечно же, приглашал наложниц не лично. Он давал знак евнуху и тот уже выбирал счастливицу. В итог такие девушки автоматически получали статус фавориток и переезжали на второй этаж.

В те же дни, когда падишах не мог посещать свой гарем, а находился в резиденции Топкапы, то к нему Валиде лично отправляла одну наложницу. Девушка уезжала во дворец на несколько недель и потом возвращалась.