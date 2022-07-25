Как именно обучали наложниц в школе гарема

В сериале «Великолепный век» нам показали, как жили девушки в гареме османского султана Сулеймана. Наложницам приходилось непросто и лишь особое внимание падишаха могло изменить их жизнь в лучшую сторону.

Если наложница становилась фавориткой повелителя, то ее переселяли в отдельную комнату, одаривали драгоценностями. В противном случае, девушка рисковала погибнуть.

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В гареме рабыни попадали в специальную школу, где их, в первую очередь, обучали турецкому языку. Также девушки должны были знать элементарные правила этикета, уметь читать, писать и играть на музыкальных инструментах. Это был первый этап обучения.