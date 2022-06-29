Кадры из новых «Содержанок»: Мороз в трусах и неузнаваемая Зудина

В Санкт-Петербурге стартовали съемки четвертого сезона нашумевшего сериала «Содержанки». В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые подробности.
События новой части будут происходить через три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось.
Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения.
Кадр из четвертого сезона сериала «Содержанки». Фото: Start
Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Но томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
На фото со съемок видно, как Дарья Мороз разгуливает по городу во фраке и лаковых трусах. А Марину Зудину и вовсе можно узнать с трудом. Она словно сбросила два десятка лет.
Кадр из четвертого сезона сериала «Содержанки». Фото: Start
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».