Кадры из новых «Содержанок»: Мороз в трусах и неузнаваемая Зудина

В Санкт-Петербурге стартовали съемки четвертого сезона нашумевшего сериала «Содержанки». В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые подробности.

События новой части будут происходить через три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось.

Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения.