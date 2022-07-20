К каким хитростям прибегала Хюррем, чтобы родить от Сулеймана ребенка

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и быт гарема султана Сулеймана Великолепного. У падишаха были тысячи наложниц, но любимицами становились единицы.

Для того, чтобы получить привилегии - нужно было родить от повелителя сына. Тогда девушка становилась фавориткой и получала подарки судьбы. В противном случае, ее ждала печальная участь.

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Хюррем как и все наложницы, прибегала к хитростям, чтобы поскорее забеременеть от Сулеймана. В первую очередь, уделяла большое внимание питанию.