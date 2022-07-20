К каким хитростям прибегала Хюррем, чтобы родить от Сулеймана ребенка

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и быт гарема султана Сулеймана Великолепного. У падишаха были тысячи наложниц, но любимицами становились единицы.
Для того, чтобы получить привилегии - нужно было родить от повелителя сына. Тогда девушка становилась фавориткой и получала подарки судьбы. В противном случае, ее ждала печальная участь.
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Хюррем как и все наложницы, прибегала к хитростям, чтобы поскорее забеременеть от Сулеймана. В первую очередь, уделяла большое внимание питанию.
В особом почете были баклажаны. Их и так регулярно подавали всем обитателям дворца, но хатун, желающие стать матерями в ближайшее время, выкупали дополнительные порции этого овоща.
Эзотерика. Это были специальные молитвы, заговоры, ритуалы или отвары. Разумеется, что большая часть этих способов сейчас вызывает лишь снисходительную ухмылку. Однако во времена правления османских султанов они пользовались высокой популярностью.