«История Шерлока Холмса с харизмой Брэда Питта»: ТНТ одним махом покажет сериал «В активном поиске»

Канал ТНТ покажет самый романтичный сериал в карьере Дмитрия Нагиева — комедию «В активном поиске», в которой актер выступил сорежиссером и соавтором своего образа. Первый сезон проекта выйдет в эфир целиком 7 августа.

Главный герой истории — успешный московский рекламщик, плейбой и звезда вечеринок. Как-то после одной бурной тусовки он проснулся, а рядом — его 9-летний сын, неизвестно откуда взявшийся. Мужчина начинает искать мать ребенка среди своих бывших, но это оказывается не так-то просто. Кандидаток уж слишком много…