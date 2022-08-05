«История Шерлока Холмса с харизмой Брэда Питта»: ТНТ одним махом покажет сериал «В активном поиске»

Канал ТНТ покажет самый романтичный сериал в карьере Дмитрия Нагиева — комедию «В активном поиске», в которой актер выступил сорежиссером и соавтором своего образа. Первый сезон проекта выйдет в эфир целиком 7 августа.
Главный герой истории — успешный московский рекламщик, плейбой и звезда вечеринок. Как-то после одной бурной тусовки он проснулся, а рядом — его 9-летний сын, неизвестно откуда взявшийся. Мужчина начинает искать мать ребенка среди своих бывших, но это оказывается не так-то просто. Кандидаток уж слишком много…
«Это история Шерлока Холмса с харизмой Брэда Питта, в которой герой Дмитрия Нагиева устраивает детективное расследование по поиску той самой среди своих женщин. К каждой из них он приходит в новом образе — в том самом, в котором когда-то подкатывал. Роль мы писали специально для Дмитрия, потому что я не припомню актера брутальнее, харизматичнее и сексуальнее. Он и сам строил свой образ, вместе с нами придумывал его черты и создавал героя, который долго жил только для себя, но внезапно стал отцом», — говорит продюсер и режиссер первого сезона Сарик Андреасян.
Вместе с Нагиевым в сериале сыграли Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова, Екатерина Климова, Екатерина Волкова, Наталья Рудова, Анна Хилькевич, Нино Нинидзе, Мария Ахметзянова, Валерия Шкирандо, Мария Кравченко и другие обворожительные актрисы.
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Смотрите первый сезон комедии «В активном поиске» на ТНТ — в воскресенье, 7 августа, с 17:20 до 21:00. Позже будет показан и второй сезон.