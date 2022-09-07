Историки уверены, что шехзаде Мустафа все равно бы казнил своих братьев

У россиян возрос интерес к Османской империи после выхода турецкого сериала «Великолепный век». Поклонники с трепетом наблюдали за жизнью султана Сулеймана и его любимой женщины Хюррем.

Рыжеволосая бестия покорила сердце падишаха и родила ему пятерых детей. Всю свою жизнь она боролась за власть в гареме и делала все, чтобы ее сыновья стали наследниками престола.

Хюррем чудом удалось отодвинуть на второй план сына своей главной конкурентки Махидевран Мустафу. Ведь изначально он был первым в очереди на османский трон.

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При этом историки до сих пор спорят - что бы случилось, если бы государства возглавил все же Мустафа. Вполне возможно, что Хюррем пришлось бы наложить на себя руки, а братьев своих шехзаде бы казнил.