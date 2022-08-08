Историки негодуют: самый глупый ляп в «Великолепном веке»

Популярный турецкий сериал «Великолепный век» рассказывает о реальной жизни десятого султана Османской империи Сулеймана и его любимой женщины Хюррем. Однако в некоторых моментах киношники все же приврали, дабы придать яркости картине.
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Историки считают, что самым нелепым промахом было - показать в сериале декольте наложниц падишаха. В «Великолепном веке» девушки демонстрируют точеную фигуру практически без прикрас.
В реальной истории такого быть не могло. В те времена женщины просто не могли себе позволить расхаживать по дворцу с глубоким декольте и открытыми плечами. За это их могли казнить.