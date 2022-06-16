Исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» удивилась постельной сцене с мужчиной

25-летняя актриса Мэйси Уильямс продолжает бомбить откровениями о съемках в «Игре престолов». Напомним, у девушки (изначально девочки) была значимая роль Арьи Старк — юной мстительницы, вставшей на путь с ассасина.

По сюжету Арья долго обучалась ремеслу убийцы, чтобы расправиться с врагами своей семьи и, похоже, превратилась в живое орудие возмездия. Но в последнем сезоне зрители все же увидели ее как девушку, когда она провела ночь с влюбившимся в нее внебрачным сыном короля Джендри Баратеоном.

Многие фанаты сериала ждали этой сцены. А вот для самой актрисы она оказалась как снег в июле. Дело в том, что Мэйси все годы съемок была уверена, что ее персонаж «не по мальчикам».

«Впервые я была удивлена Арьей, наверное, в последнем сезоне - когда она срывает с себя одежду и спит с Джендри, — цитирует Уильямс журнал Teen Vogue. - Я думала, что Арья – квир (человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Прим. авт.), понимаете? Так что да. Это было неожиданностью».

Кстати, хоть в «Игре престолов» Мэйси и не дали сыграть нетрадиционную любовь, она смогла сделать это в фильме «Новые мутанты» 2020 года.

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