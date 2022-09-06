Исакова, Бурунов, Бурковский, Хлынина: ТНТ покажет звездную семейную комедию «Нина»

Осенью 2022-го канал ТНТ покажет комедийный сериал Жоры Крыжовникова «Нина». Это необычная история очень большой семьи во главе с милой и нежной женщиной, пережившей три брака.
По сюжету главная героиня была счастлива. Ее третий муж — успешный бизнесмен — обеспечивал не только ее и их общую дочь, но и детей женщины от других браков, а также ее незадачливых бывших мужей. Но вдруг благополучие всех членов этой странной̆ семейки оказывается под угрозой̆, когда главного кормильца охмуряет коварная красотка.
Нине вместе с детьми приходится съехать из частного дома в типовую панельную квартиру, а тут еще и бывшие мужья от нее не отстают. Да и у наследников начинается непростой период юности. Главная героиня тащит на себе весь этот огромный и любимый ею балаган, пытаясь не сломаться. С каждой трудностью она становится сильнее, обретает почву под ногами и учится жить заново в согласии с собой.
«Сериал «Нина» — это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим — обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться, — говорит режиссер и сценарист Жора Крыжовников. — У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет только своей семьей, но ее жизнь изменилась».
«Наш сериал — общечеловеческая история о том, как разучиться все делать вместе и стать самостоятельным».
Сериал «Нина» доводит семейные отношения до абсурда. Фото: канал ТНТ
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Главную роль в картине сыграла Виктория Исакова — драматическая актриса, которая привнесла в комедийный сериал лирическое настроение. Также в «Нине» снялись Сергей Бурунов в своей самой необычной роли, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Евгений Перевалов, Ирина Розанова и другие актеры.