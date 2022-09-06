Исакова, Бурунов, Бурковский, Хлынина: ТНТ покажет звездную семейную комедию «Нина»

Осенью 2022-го канал ТНТ покажет комедийный сериал Жоры Крыжовникова «Нина». Это необычная история очень большой семьи во главе с милой и нежной женщиной, пережившей три брака.

По сюжету главная героиня была счастлива. Ее третий муж — успешный бизнесмен — обеспечивал не только ее и их общую дочь, но и детей женщины от других браков, а также ее незадачливых бывших мужей. Но вдруг благополучие всех членов этой странной̆ семейки оказывается под угрозой̆, когда главного кормильца охмуряет коварная красотка.

Нине вместе с детьми приходится съехать из частного дома в типовую панельную квартиру, а тут еще и бывшие мужья от нее не отстают. Да и у наследников начинается непростой период юности. Главная героиня тащит на себе весь этот огромный и любимый ею балаган, пытаясь не сломаться. С каждой трудностью она становится сильнее, обретает почву под ногами и учится жить заново в согласии с собой.