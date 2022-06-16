«Игра на выживание» продолжается: вышел тизер второго сезона сериала

16 июня онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер второго сезона сериала «Игра на выживание». Ролик был показан на стенде видеосервиса на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, эта оригинальная картина рассказала о 16 участниках реалити-шоу «Выживший», которые пропали в тайге во время съемок программы и были вынуждены уже без камер бороться за свою жизнь. В продолжении сериала уже новые герои окажутся в очередной смертельной игре, на этот раз где-то на территории неназванной восточной страны.
В режиссерском кресле остался Карен Оганесян. Главные роли во втором сезоне исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Анна Зайкова и Андрей Чадов.
Дата премьеры продолжения пока не называется. Известно лишь, что это будет в 2022 году.
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