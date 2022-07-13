Идеальное женское общество: ТНТ покажет комедийный сериал «Два холма»

Комедийный сериал-антиутопия «Два холма» сначала был презентован в онлайн-кинотеатре Start, затем ворвался в российский кинопрокат, а теперь выйдет на ТНТ.

Напомним, это история о будущем, которое наступит через сто лет. После некой катастрофы мужчины практически вымерли, а женщины заперлись от внешнего мира в идеальных городах, где господствуют порядок и технологии.

И вот молодая учительница из экогорода «Два холма» встречает на экскурсии во внешний мир одичавшего мужчину. Древний инстинкт толкает их навстречу друг другу, и мирная жизнь матриархального общества оказывается под угрозой.