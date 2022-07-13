Идеальное женское общество: ТНТ покажет комедийный сериал «Два холма»

Комедийный сериал-антиутопия «Два холма» сначала был презентован в онлайн-кинотеатре Start, затем ворвался в российский кинопрокат, а теперь выйдет на ТНТ.
Напомним, это история о будущем, которое наступит через сто лет. После некой катастрофы мужчины практически вымерли, а женщины заперлись от внешнего мира в идеальных городах, где господствуют порядок и технологии.
И вот молодая учительница из экогорода «Два холма» встречает на экскурсии во внешний мир одичавшего мужчину. Древний инстинкт толкает их навстречу друг другу, и мирная жизнь матриархального общества оказывается под угрозой.
«Оба мира в сериале стремятся к одному — к пониманию, что же такое любовь. Любовь, которая в мире женщин почему-то пропала, а в мире мужчин почему-то обесценилась. Пока мы не поймем своего друга, брата, соседа, жену или мужа, мы не сможем сосуществовать нормально и в гармонии», - говорит режиссер проекта Дмитрий Грибанов.
Главные роли сыграли Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный и Андрей Скороход.
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Смотрите сериал «Два холма» с 25 июля в 21:00 на канале ТНТ.