Ида Галич придумала сериал о звездах-алкоголиках

Вечером 19 сентября на канале ТНТ стартует показ сериала «Капельник». Это драмеди об анестезиологе, который ради денег соглашается на нелегальную подработку — «откачивать» звезд после наркотического и алкогольного опьянения.

В картине появятся такие персонажи, как реаниматолог, потерявший девушку в результате передозировки, блогерша Алко, страдающая от «ломки», и однорукий таксист, победивший суицидальные мысли.

Автором идеи сериала выступила популярная телеведущая, певица и блогер Ида Галич. Она помогала создателям проекта погрузиться в закулисье социальных сетей и показала, как устроен мир богатых и знаменитых.