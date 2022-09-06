Ида Галич придумала сериал о звездах-алкоголиках

Вечером 19 сентября на канале ТНТ стартует показ сериала «Капельник». Это драмеди об анестезиологе, который ради денег соглашается на нелегальную подработку — «откачивать» звезд после наркотического и алкогольного опьянения.
В картине появятся такие персонажи, как реаниматолог, потерявший девушку в результате передозировки, блогерша Алко, страдающая от «ломки», и однорукий таксист, победивший суицидальные мысли.
Автором идеи сериала выступила популярная телеведущая, певица и блогер Ида Галич. Она помогала создателям проекта погрузиться в закулисье социальных сетей и показала, как устроен мир богатых и знаменитых.
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Главные роли в сериале исполнили актеры Денис Прытков, Сергей Лавыгин, Александр Ратников, Сергей Степин, а также яркие дебютанты Анастасия Резник и Никита Никитин. Режиссером выступил Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Родные»).
«Мне кажется, что наш сериал о прощении себя. Я старался максимально честно подойти к своему герою, сделать его настоящим, он мне сразу понравился своей простотой. Ему предстоит сделать непростой выбор между совестью и деньгами — надеюсь, что меня эта участь обойдет стороной», — говорит исполнитель главной роли Денис Прытков.
«В нашем сериале есть темы, близкие каждому. Ведь все мы зависимы от чего-то, каждый имеет то, без чего не может жить. И наша история показывает, как снять с себя все проекции и ожидания других и быть тем, кем по-настоящему хочется, как принять себя и не бояться исправлять свои ошибки. Как быть успешным, но при этом остаться человеком и не забывать о своей семье. Это все действительно очень важно», — добавила Анастасия Резник.
Смотрите драмеди «Капельник» с 19 сентября в 21:00 на канале ТНТ.