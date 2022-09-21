Ибрагим-паша мог стать султаном Османской империи вместо Сулеймана

Создатели популярного турецкого сериала «Великолепный век» считают, что Ибрагим-паша мог бы стать султаном Османской империи, если бы он родился в схожих условиях с Сулейманом.

«У него было для этого все — ум, амбиции, смелость», — заявил продюсер сериала Тимур Савджи в документальном фильме «Создание легенды».

А актер, сыгравший Ибрагима, Окан Ялабык, уверен, что его персонаж бы отлично справился с этой исторической миссией.

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