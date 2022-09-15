Ибрагим из «Великолепного века» назвал главную загадку сериала

Турецкий актер Окан Ялабык, сыгравший Ибрагима в «Великолепном веке», рассказал - что стало главной тайной сериала лично для него. Артиста поразило поведение султана Сулеймана.

«Во время пятничного намаза Ибрагиму вынесли смертный приговор. Но, несмотря на это, в течение недели падишах ужинал с Ибрагимом. Почему он это делал? Для это стало главной загадкой. Это очень странно», - заявил Ялабык в документальном фильме «Создание легенды».

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Актер считает, что «Великолепный век» не только приоткрыл нам окно в историю. Фильм оставил на душе тяжелый камень сомнения, столетиями мучащих человечество - вопросы греха и совести.