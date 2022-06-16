HBO разрабатывает продолжение «Игры престолов», посвященное Джону Сноу

Его дозор продолжится, если боссы кинобизнеса скажут «да».

Канал HBO якобы готовит первый сиквел «Игры престолов» — сериал про Джона Сноу после его ухода за Стену вместе с одичалыми.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter от собственных источников, проект находится на ранней стадии разработки, и, если ему дадут «зеленый свет», Кит Харингтон вернется к своей звездной роли. Однако ни актер, ни телесеть не прокомментировали данную новость.

Журналисты предполагают, что у этого сериала есть гораздо больший потенциал, чем просто рассказать новую историю о Джоне Сноу. В нем ведь могут вернуться и другие оставшиеся в живых персонажи «Игры престолов», в том числе молодое поколение Старков. И новый сюжет способен перевернуть концовку оригинального сериала, которая не понравилась большинству зрителей.

Напомним, что HBO запустил три спин-оффа «Игры престолов», один из них — «Дом дракона» — выйдет уже в сентябре. Но все они являются приквелами. Что было после гибели Дейенерис, зрителям еще не собираются рассказать. Да и как можно что-то выдумывать, когда Джордж Мартин еще не дописал финальную книгу «Песни льда и пламени»?

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