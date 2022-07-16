«Греческий Иисус!»: Демис Карибидис отрастил волосы и изменился до неузнаваемости

Юморист снимается в известном сериале.
Демис Карибидис. Фото: Global Look Press

Демис Карибидис. Фото: Global Look Press

Известный шоумен Демис Карибидис снимается сейчас в новом сезоне популярного сериала Михаила Галустяна «Отпуск». По сценарию, у персонажа юмориста длинные волосы. С новым имиджем звезда Comedy Club стал практически неузнаваемым.

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 «Ну просто греческий Иисус!»; «Мне бы такого Демиса!»; «Шикарная шевелюра!»; «Демис, такая прическа вам к лицу!» — отмечают пользователи Сети.

Кстати, вкусный рецепт

Второй сезон «Отпуска» выйдет на ТНТ в новом сезоне. У первой части были высокие рейтинги.

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