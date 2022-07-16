«Греческий Иисус!»: Демис Карибидис отрастил волосы и изменился до неузнаваемости

Известный шоумен Демис Карибидис снимается сейчас в новом сезоне популярного сериала Михаила Галустяна «Отпуск». По сценарию, у персонажа юмориста длинные волосы. С новым имиджем звезда Comedy Club стал практически неузнаваемым.

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«Ну просто греческий Иисус!»; «Мне бы такого Демиса!»; «Шикарная шевелюра!»; «Демис, такая прическа вам к лицу!» — отмечают пользователи Сети.

Кстати, вкусный рецепт