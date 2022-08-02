Горести 30-летних: ТНТ покажет второй сезон сериала «Короче»

8 августа на ТНТ стартует показ второго сезона комедийного сериала «Короче».

Напомним, это проект онлайн-кинотеатра Start, представляющий собой набор веселых скетчей о жизненных ситуациях, с которыми сталкивается обычный 30-летний парень в исполнении Бориса Дергачева. Во втором сезоне компанию главному герою составила девушка, сыгранная Мариной Васильевой.

Пока один пытается построить отношения с возлюбленной, другая борется с комплексами, знакомится с парнями и ищет «того самого». Они оба стоят на пороге нового жизненного этапа под названием «серьезные отношения» и ищут ответы на извечные вопросы о смысле существования, любви, дружбе, отношениях с родителями и так далее.