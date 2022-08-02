Горести 30-летних: ТНТ покажет второй сезон сериала «Короче»

8 августа на ТНТ стартует показ второго сезона комедийного сериала «Короче».
Напомним, это проект онлайн-кинотеатра Start, представляющий собой набор веселых скетчей о жизненных ситуациях, с которыми сталкивается обычный 30-летний парень в исполнении Бориса Дергачева. Во втором сезоне компанию главному герою составила девушка, сыгранная Мариной Васильевой.
Пока один пытается построить отношения с возлюбленной, другая борется с комплексами, знакомится с парнями и ищет «того самого». Они оба стоят на пороге нового жизненного этапа под названием «серьезные отношения» и ищут ответы на извечные вопросы о смысле существования, любви, дружбе, отношениях с родителями и так далее.
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В картине также сыграли Александр Якин, Дарья Гомес, Александра Кузенкина, Марина Богатова и другие артисты. Созданием сериала занимались те же люди, что выпустили комедии «Война семей» и «Яйцо Фаберже».
Сморите второй сезон «Короче» – с 8 августа в 20:00 на канале ТНТ.