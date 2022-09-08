Голый Петров и беснующийся Козловский в трейлере нового сериала «Надвое»

7 сентября онлайн-сервис more.tv представил первый трейлер мелодрамы «Надвое» Валерия Тодоровского — той самой, в которой главных героев сыграли Александр Петров и Данила Козловский.
Новый проект режиссера «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег, поехавших в рядовую командировку в Петербург, которая неожиданно меняет жизни обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Петров) обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Питере они знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Две эти встречи делят жизни приятелей надвое.
«Мне всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель», — говорит режиссер и автор сценария картины Валерий Тодоровский.
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Премьера сериала из девяти эпизодов состоится 29 сентября на сервисах more.tv и Wink, после чего он выйдет в эфире канала «Россия 1».