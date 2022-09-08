Голый Петров и беснующийся Козловский в трейлере нового сериала «Надвое»

«Мне всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель», — говорит режиссер и автор сценария картины Валерий Тодоровский.