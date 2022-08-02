Главный ляп «Великолепного века», связанный с Махидевран

Махидевран должна была прибыть во дворец вместе с повелителем и их сыном, таковы были традиции. Но в сериале мы видим, что фаворитки Сулеймана уже жили на втором этаже гарема, в то время, как его супруга была в Манисе.

Да и к тому же Гюльфем тоже уже была в Топкапы.

В реальности такого быть не могло.