Главный ляп «Великолепного века», связанный с Махидевран

Продолжаем раскрывать тайны «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» киношники допустили ряд исторических неточностей, рассказывая про жизнь Османской империи времен правления султана Сулеймана.

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Например, один из главных ляпов касался жены падишаха Махидевран. В начале сериала мы помним, как она приезжает в Топкапы позже всех. Это является грубым нарушением правил.

Махидевран должна была прибыть во дворец вместе с повелителем и их сыном, таковы были традиции. Но в сериале мы видим, что фаворитки Сулеймана уже жили на втором этаже гарема, в то время, как его супруга была в Манисе.

Да и к тому же Гюльфем тоже уже была в Топкапы.

В реальности такого быть не могло.

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