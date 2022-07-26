Главный ляп про Мустафу, который допустили создатели «Великолепного века»

Многие поклонники «Великолепного века» полюбили шехзаде Мустафу. В сериале нам показали, что он был первым сыном султана Сулеймана, а значит, претендовал на престол.
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Однако историки уверены, что это неправда. Мустафа, по мнению исследователей, не был первым ребенком султана. В «Великолепном веке» сын Махидевран был старшим шехзаде. Однако у него было еще два старших брата — Мурад и Махмуд.
Оба мальчика погибли уже после того, как Сулейман взошел на трон.
Конечно, фанатам «Великолепного века» сложно в это поверить, но так говорят историки.