Главный ляп про Мустафу, который допустили создатели «Великолепного века»

Киношники допустили ряд неточностей.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Многие поклонники «Великолепного века» полюбили шехзаде Мустафу. В сериале нам показали, что он был первым сыном султана Сулеймана, а значит, претендовал на престол.

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Однако историки уверены, что это неправда. Мустафа, по мнению исследователей, не был первым ребенком султана. В «Великолепном веке» сын Махидевран был старшим шехзаде. Однако у него было еще два старших брата — Мурад и Махмуд.

Оба мальчика погибли уже после того, как Сулейман взошел на трон.

Конечно, фанатам «Великолепного века» сложно в это поверить, но так говорят историки.

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