Главный актер «Дома дракона» отметил, что в новом сериале очень много постельных сцен

В недавнем интервью сценаристка сериала «Дом дракона» говорила о том, что в новом проекте гораздо меньше постельных сцен, чем в предшествовавшей ему «Игре престолов», да и сексуального насилия над женщинами в кадре почти нет.

Но исполнитель главной мужской роли проекта Мэтт Смит так не считает. 39-летний британский актер играет принца Деймона Таргариена, который поспорит за железный трон с принцессой Рейенирой. Их противостояние является основой сюжета сериала, что делает его самым заметным мужским персонажем. Так вот, в своем интервью он отметил, что постельных сцен в новой картине слишком много.

«Ты ловишь себя на том, что спрашиваешь: «Нужна ли нам еще одна сцена секса?» И они такие: «Да, мы сделаем». Думаю, вы должны спросить себя: «Что вы делаете? Вы представляете содержание книги или разбавляете книгу представлением времени, в котором мы живем?» - цитирует Смита британская версия журнала Rolling Stone.

Актер подчеркнул, что привык правдиво передавать содержание книг, которые он экранизирует, но, по его мнению, у его персонажа в «Доме дракона» уж слишком много постельных эпизодов.