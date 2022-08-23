Гарик Харламов снова влез в мундир: стартовали съемки второго сезона «Гусара»

В августе канал ТНТ и компания Comedy Club Production начали съемки второго сезона комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым. К актерскому составу проекта присоединились Гоша Куценко, Зоя Бербер и Борис Щербаков.
По сюжету бравый поручик Рыльский в исполнении Гарика Харламова вновь совершит скачок во времени — из начала XIX века в разгар XXI-го. В прошлом он потерял огромный бриллиант «Слеза Сибири», который вез в подарок австрийскому императору от российского правителя, и теперь намерен найти его в будущем. А также спасти брак семьи Журавлевых и помочь ФСБ поймать международного афериста.
«Наконец-то у меня есть ответ на популярный вопрос, ждать ли продолжения «Гусара». Шквал комментариев и резонанс не оставили нам со съемочной группой выбора: Рыльский возвращается! — говорит исполнитель главной роли Гарик Харламов. — Усы и мундир снова скоро станут частью меня, мы выходим на съемочную площадку, так что ждите, ребята! А пока, в ожидании нового сезона, кто не смотрел — посмотрите первый сезон. Кто видел — пересмотрите. И готовьтесь ко второму — обещаем, будет вдвойне смешнее!»
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Напомним, «Гусар» стал одним из главных хитов осени 2020 года. Трансляция сериала прошла с высокими рейтингами вплоть до финала первого сезона. Вместе с Харламовым в нем снялись Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко и Сергей Белов.
Премьера второго сезона запланирована на 2023 год.