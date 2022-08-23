Гарик Харламов снова влез в мундир: стартовали съемки второго сезона «Гусара»

В августе канал ТНТ и компания Comedy Club Production начали съемки второго сезона комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым. К актерскому составу проекта присоединились Гоша Куценко, Зоя Бербер и Борис Щербаков.

По сюжету бравый поручик Рыльский в исполнении Гарика Харламова вновь совершит скачок во времени — из начала XIX века в разгар XXI-го. В прошлом он потерял огромный бриллиант «Слеза Сибири», который вез в подарок австрийскому императору от российского правителя, и теперь намерен найти его в будущем. А также спасти брак семьи Журавлевых и помочь ФСБ поймать международного афериста.