«Фантастическая работа»: Джон Сноу похвалил новый сериал «Дом дракона»

Звезду «Игры престолов», актера Кит Харингтона (он же бастард Джон Сноу) попросили прокомментировать новый сериал из той же франшизы – «Дом дракона».

«Мне реально понравилось. Мой друг Мигель (Сапочник, - Прим. авт.) ведет это шоу, так что мне оно очень нравится. Я думаю, они проделали фантастическую работу, - цитирует 35-летнего актера издание The Hollywood Reporter. - Странно начинать совершенно новое шоу в той же вселенной и делать ее своей, и я думаю, что у них это действительно получилось».

Но, кстати, недавно мы сообщали, что шоураннер Мигель Сапочник покинул проект после первого сезона. Будет ли «Дом дракона» и дальше таким интересным?