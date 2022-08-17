Еврейский юмор рулит: в Москве приступили к съемках сериала «Бедные Абрамовичи»

В Москве начались съемки комедийного сериала «Бедные Абрамовичи». Главную роль в проекте исполнит актер Гера Сандлер, ранее сыгравший в хите Netflix «Неортодоксальная». Режиссером выступает Илья Фарфель («Война семей», «Короче», «Отчаянные дольщики»).
По сюжету в центре столицы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи Абрамовичей. Но от традиций, религии и самосознания своих предков все они (за исключением старой Муси Львовны) очень далеки.
Картина меняется, когда однажды в главу семейства попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом своего прадеда. Тот рассказывает потомку о проклятии, которое годами лежит на их семье, и требует срочного снятия.
«Это трогательная и легкая история без наигранности и штампов, — говорит исполнитель главной роли Гера Сандлер. — Думаю, что в процессе съемок я еще многое смогу раскрыть в своем персонаже, чему-то удивиться, что-то мне в нем понравится, что-то — нет, потому что Боря трехмерный, интереснейший. Но мне уже абсолютно точно нравится, как замечательно в сценарии описан процесс его возвращения к себе. Через национальные корни к своей душе, к пониманию добра и зла, порядочности, приближение к правде о себе и любви к близким».
«Мне близок и понятен сюжет сериала: это про евреев, а я вырос в Израиле полностью в еврейском окружении. В сериале мы покажем разные аспекты культуры: свадебную церемонию, маленькие утренние ритуалы, синагогу, — исследуем, как и почему молятся, и многое другое», — рассказывает режиссер Илья Фарфель.
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В 13-серийном проекте также снимаются Анна Банщикова, Семен Стругачев, Денис Котов, Евгения Вайс, Нина Дворжецкая, Павел Майков, Дмитрий Лысенков и другие актеры. За сценарий отвечают мастера комедий Василий Земзюлин («Ивановы-Ивановы», «ИП Пирогова»), Константин Иванов («Кухня», «Гранд») и Анна Розина («Сестры»).
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2023 году.