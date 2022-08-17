Еврейский юмор рулит: в Москве приступили к съемках сериала «Бедные Абрамовичи»

В Москве начались съемки комедийного сериала «Бедные Абрамовичи». Главную роль в проекте исполнит актер Гера Сандлер, ранее сыгравший в хите Netflix «Неортодоксальная». Режиссером выступает Илья Фарфель («Война семей», «Короче», «Отчаянные дольщики»).

По сюжету в центре столицы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи Абрамовичей. Но от традиций, религии и самосознания своих предков все они (за исключением старой Муси Львовны) очень далеки.

Картина меняется, когда однажды в главу семейства попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом своего прадеда. Тот рассказывает потомку о проклятии, которое годами лежит на их семье, и требует срочного снятия.