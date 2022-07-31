«Это будет катастрофа»: команда сериала «Очень странные дела» не верила в успех проекта на первых съемках

Один из главных актеров популярного сериала Netflix «Очень странные дела» Дэвид Харбор признался, что на старте проекта команда не верила в грядущий успех шоу.

На днях 47-летний артист появился в передаче The One Show на канале BBC и рассказал о первых днях работы над дебютными сериями будущего хита.

«Я помню, когда мы снимали первый сезон. Мы были в Атланте, Netflix дал нам бюджет около 20 долларов, - вспоминает Харбор. - В середине процесса мой парикмахер подошла ко мне, когда мы снимали четвертый эпизод, и сказала: «Я не думаю, что это сработает».

По словам Дэвида, тогда он согласился со стилистом.