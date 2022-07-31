«Это будет катастрофа»: команда сериала «Очень странные дела» не верила в успех проекта на первых съемках

Один из главных актеров популярного сериала Netflix «Очень странные дела» Дэвид Харбор признался, что на старте проекта команда не верила в грядущий успех шоу.
На днях 47-летний артист появился в передаче The One Show на канале BBC и рассказал о первых днях работы над дебютными сериями будущего хита.
«Я помню, когда мы снимали первый сезон. Мы были в Атланте, Netflix дал нам бюджет около 20 долларов, - вспоминает Харбор. - В середине процесса мой парикмахер подошла ко мне, когда мы снимали четвертый эпизод, и сказала: «Я не думаю, что это сработает».
По словам Дэвида, тогда он согласился со стилистом.
«К тому времени, когда мы закончили, я думал, что у нас не будет второго сезона. Мы будем первым шоу Netflix, у которого никогда не будет второго сезона. Мы думали, что никто не станет это смотреть, это будет катастрофа», - высказался актер.
Напомним, первый сезон «Очень странных дел» вышел летом 2016 года и быстро стал визитной карточкой Netflix. Мистический сериал оброс огромной международной фан-базой, был продлен на пять сезонов и получил спин-офф.
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