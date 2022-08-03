Екатерина Волкова призналась, почему на самом деле закрыли сериал «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сыграла в сериале «Воронины» главную роль. На экраны вышло 24 сезона, но два года назад съемки проекта решили завершить. В интервью нашим журналистам артистка заявила, что произошло все из-за смерти Бориса Клюева.
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«Продолжения именно «Ворониных» быть не может, потому что нет всей семьи. Нет папы — нет продолжения. Безумно грустно», —- заявила Волкова Teleprogramma.pro.
По словам Волковой, если что-то и может быть дальше, то это должна быть какая-то совершенно другая история.