Екатерина Волкова призналась, почему на самом деле закрыли сериал «Воронины»

И дело не в рейтингах.
Екатерина Волкова в сериале «Воронины»

Екатерина Волкова в сериале «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сыграла в сериале «Воронины» главную роль. На экраны вышло 24 сезона, но два года назад съемки проекта решили завершить. В интервью нашим журналистам артистка заявила, что произошло все из-за смерти Бориса Клюева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Продолжения именно «Ворониных» быть не может, потому что нет всей семьи. Нет папы — нет продолжения. Безумно грустно», —- заявила Волкова Teleprogramma.pro.

По словам Волковой, если что-то и может быть дальше, то это должна быть какая-то совершенно другая история.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  