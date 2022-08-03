Екатерина Волкова призналась, почему на самом деле закрыли сериал «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сыграла в сериале «Воронины» главную роль. На экраны вышло 24 сезона, но два года назад съемки проекта решили завершить. В интервью нашим журналистам артистка заявила, что произошло все из-за смерти Бориса Клюева.

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