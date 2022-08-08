Два ляпа в «Великолепном веке», над которыми все смеются

Историки только пожимают плечами.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Исторический турецкий сериал «Великолепный век» снимали грандиозно и масштабно. Однако в некоторых сценах атрибуты современной жизни в кадр все же просочились.

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Кадр из сериала «Великолепный век»

Например, в одной из серий, когда Сулейман отправляется в очередной поход, камера зацепила трактор! Уж он точно никак не вписывается в исторический пейзаж.

Кадр из сериала «Великолепный век»

А в другой серии с Ибрагимом-пашой в кадр попадает вышка сотовой связи. Долой гонцов и почтовых голубей — сотовая связь, все что нужно настоящему завоевателю!

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