Два ляпа в «Великолепном веке», над которыми все смеются

Исторический турецкий сериал «Великолепный век» снимали грандиозно и масштабно. Однако в некоторых сценах атрибуты современной жизни в кадр все же просочились.
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Кадр из сериала «Великолепный век»
Например, в одной из серий, когда Сулейман отправляется в очередной поход, камера зацепила трактор! Уж он точно никак не вписывается в исторический пейзаж.
Кадр из сериала «Великолепный век»
А в другой серии с Ибрагимом-пашой в кадр попадает вышка сотовой связи. Долой гонцов и почтовых голубей — сотовая связь, все что нужно настоящему завоевателю!