«Дом дракона» исправил главный провал «Игры престолов»

5 сентября вышла третья серия нового фэнтези-сериала «Дом дракона». И в ней продолжатели дела «Игры престолов» исправили огромный недочет оригинального сериала, который является самым нелюбимым эпизодом Джорджа Мартина.
Напомним, ранее писатель критиковал сцену охоты короля Роберта Баратеона из первого сезона «Игры престолов». Якобы королевская охота в Средние века — это помпезно и красиво: множество шатров, конников, собак. А в сериале показали, как правитель просто идет по лесу пешком с тремя сопровождающими в надежде встретить кабана.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В свежем эпизоде «Дома дракона» показали охоту короля Визериса, и она уже получилась более грандиозной и величественной. По крайней мере, монарха сопровождает в разы больше подданных, и все верхом.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что и рыцарский турнир в «Доме дракона» тоже получился более зрелищным и масштабным, чем в «Игре престолов», которой, особенно на старте проекта, явно не хватала бюджета.