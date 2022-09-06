«Дом дракона» исправил главный провал «Игры престолов»

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В свежем эпизоде «Дома дракона» показали охоту короля Визериса, и она уже получилась более грандиозной и величественной. По крайней мере, монарха сопровождает в разы больше подданных, и все верхом.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что и рыцарский турнир в «Доме дракона» тоже получился более зрелищным и масштабным, чем в «Игре престолов», которой, особенно на старте проекта, явно не хватала бюджета.