«Для Турции это невозможно!»: почему Бурак Озчивит хотел отказаться от съемок в «Великолепном веке»

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит признался, что изначально хотел отказаться от съемок в популярном сериале «Великолепный век». Артист усомнился в успехе проекта.

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«Когда мне показали сценарий, то я сказал, что это очень трудно! Ой, нет! Для Турции это невозможно. Исторический сериал в павильоне? Я сомневался, потому что это очень сложно. Я не понимал, как они хотят привлечь зрителей», - заявил актер в фильме «Создание легенды».