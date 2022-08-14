«Для Турции это невозможно!»: почему Бурак Озчивит хотел отказаться от съемок в «Великолепном веке»

Актер признался, что не очень понимал механизм работы.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит признался, что изначально хотел отказаться от съемок в популярном сериале «Великолепный век». Артист усомнился в успехе проекта.

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«Когда мне показали сценарий, то я сказал, что это очень трудно! Ой, нет! Для Турции это невозможно. Исторический сериал в павильоне? Я сомневался, потому что это очень сложно. Я не понимал, как они хотят привлечь зрителей», - заявил актер в фильме «Создание легенды».

Но продюсер Тимур Савджи, по словам Озчивит, ответил, что у него все в голове. И все получится.

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