Диана Крюгер сыграет Марлен Дитрих в биографическом сериале

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Добавим, что и главная актриса (она же исполнительный продюсер), и режиссер – выходцы из Германии, как и Марлен Дитрих. Для них это настоящая миссия – показать на экране, пожалуй, самую легендарную немецкую актрису. Которая также была певицей, антивоенным активистом и секс-символом своего поколения.