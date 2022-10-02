Диана Крюгер сыграет Марлен Дитрих в биографическом сериале

Звезда «Трои», «Сокровища нации» и «Бесславных ублюдков», 46-летняя актриса Диана Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих в биографическом сериале.
Картина из пяти серий станет экранизацией биографии «Моя мать Марлен», написанной дочерью Дитрих - Марией Рива. Проектом занялся режиссер Фатих Акин. Он назвал эту работу «самым большим испытанием в своей жизни», а Диану – идеальной актрисой на данную роль.
«Благодаря таланту Фатиха и его способности заглянуть в душу каждого человека, я уверена, что это будет не просто сериал об иконе и мировой звезде Марлен Дитрих, но, прежде всего, интимный портрет этой уникальной женщины, переживающей экстраординарные эпохи», — цитирует Крюгер издание The Hollywood Reporter.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что и главная актриса (она же исполнительный продюсер), и режиссер – выходцы из Германии, как и Марлен Дитрих. Для них это настоящая миссия – показать на экране, пожалуй, самую легендарную немецкую актрису. Которая также была певицей, антивоенным активистом и секс-символом своего поколения.