«Действие сериала отзывается и в сегодняшнем дне»: Александр Балуев – о съемках сериала «Собор» и силе русского народа

На Первом канале продолжается показ исторического сериала «Собор», рассказывающего о судьбах людей в эпоху Петровских реформ. В центре повествования – история любви княжны Марии и крепостного Ивана. Прежде чем прийти к своему счастью, герои встречают много препятствий на своем пути. Одно из них заключается в том, что отец Марии – князь Бадарин - запрещает ей даже смотреть в сторону неровни.

Он убежден в том, что «боярская и холопская кровь» не должны смешиваться. Эту роль исполнил актер Александр Балуев. В небольшом интервью он рассказал о своем герое, исторических перегибах и плюсах сериала.

- Александр, если коротко охарактеризовать князя Бадарина, которого вы играете в «Соборе», то какое определение подобрали бы сами?

- Мой герой - это такой собирательный образ той России, которую в общем-то Петр Алексеевич Романов решил нещадно изменить. Об этом, собственно, и сам «Собор».