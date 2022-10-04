«Действие сериала отзывается и в сегодняшнем дне»: Александр Балуев – о съемках сериала «Собор» и силе русского народа

На Первом канале продолжается показ исторического сериала «Собор», рассказывающего о судьбах людей в эпоху Петровских реформ. В центре повествования – история любви княжны Марии и крепостного Ивана. Прежде чем прийти к своему счастью, герои встречают много препятствий на своем пути. Одно из них заключается в том, что отец Марии – князь Бадарин - запрещает ей даже смотреть в сторону неровни.
Он убежден в том, что «боярская и холопская кровь» не должны смешиваться. Эту роль исполнил актер Александр Балуев. В небольшом интервью он рассказал о своем герое, исторических перегибах и плюсах сериала.
- Александр, если коротко охарактеризовать князя Бадарина, которого вы играете в «Соборе», то какое определение подобрали бы сами?
- Мой герой - это такой собирательный образ той России, которую в общем-то Петр Алексеевич Романов решил нещадно изменить. Об этом, собственно, и сам «Собор».
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- Но вы привычно статны и уверены в себе. Не слишком ли лихо, на ваш взгляд, Петр I решил внедрять реформы и избавляться от всего как бы устаревшего?
- Вы знаете, это как подходить к реформам. Если реформы изначально во благо и это объяснено - тогда хорошо, а если реформы спорны и не продуманы, то они могут быть и не ко времени или пойти с перегибом и неприятными последствиями.
Поэтому действие в «Соборе» вполне отзывается и в сегодняшнем дне. Перед любыми реформами или нововведениями нам бы хорошо усвоить, что исторически свойственно России и что не свойственно ей вообще.
- Какая характерная черта Бадарина и князей того времени?
- В представлении моего героя от рождения был определенный уклад на уровне «кто есть кто». И если человек - крепостной, то он для него пожизненно крепостной и никакого смешения боярской и холопской крови быть не может. И это такой абсолютный устой, так сказать, до петровского времени, да и после Петра тоже.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- А какой основной плюс сериала для вас лично?
- Исторический уклон действия и показ устоев России. Показ того, на чем стоит эта земля, как и кем она управлялась, пусть и с ошибками и не без воровства. Но главное - это демонстрация того, в чем сила русского народа.
Конечно, это вера, это трудолюбие, и опора на опыт и традиции предыдущих поколений. И сохранение их. Понимаете, нельзя нахватать со стороны очень яркие фантики и упаковать этими фантиками, в хорошем смысле, консервативную силу, которую и составляет этот народ.