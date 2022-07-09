Девушек каких национальностей никогда не брали в гарем

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали, что в гарем к султану Сулейману попадали девушки, похищенные из родных земель. Однако не многие знают, что у османов существовали свои законы на этот счет. И любая девушка в гарем попасть не могла.

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Во дворец никогда не брали девушек с азиатской внешностью: китаянок, японок, кореянок, индианок, представительниц монголоидной расы. Это объяснялось тем, что османы напрямую не воевали с представительницами этих стран и, следовательно, не могли их похитить.

Также путь в гарем был закрыт темнокожим девушкам. Дело в том, что они - мусульмане по вероисповеданию и, соответственно, брать их в рабство было тоже нельзя.

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