Десять самых дорогих сериалов в истории

На днях состоялся релиз сериала «Властелин колец: Кольца власти», который называют самым дорогим в истории телевидения. А какие сериалы вообще можно считать супердорогими?
Вот топ-10 самых высокобюджетных многосерийных картин.
10 место – «Корона» (The Crown) от Netflix – 13 миллионов долларов за эпизод. Только воссоздание культового свадебного платья королевы Елизаветы II обошлось примерно в 47 тысяч долларов.
9 место – «Утреннее шоу» (The Morning Show) от Apple TV+ - 15 миллионов долларов за эпизод. В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карел.
8 место – «Видеть» (See) от Apple TV+ - 15 миллионов долларов за эпизод. В главной роли Джейсон Момоа.
7 место – «Мандалорец» (The Mandalorian) от Disney+ - 15 миллионов долларов за эпизод. Только создание Малыша Йоды потребовало 5 миллионов.
6 место – «Игра престолов» (Game of Thrones) канала HBO - 15 миллионов долларов за эпизод. Из восьми сезонов последний был самым дорогим в производстве. Съемки первого сезона стоили около 6 миллионов за серию.
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5 место – «Дом дракона» (House of The Dragon) канала HBO – 20 миллионов долларов за эпизод. Натаскались на «Игре престолов» и устремились к новым вершинам.
4 место – «Тихий океан» (The Pacific) канала HBO – 21 миллион долларов за эпизод. Сериал с эпичными сценами сражений Второй мировой войны был спродюсирован Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом.
3 место – сразу несколько сериалов Marvel от Disney+ - 25 миллионов долларов за эпизод. Имеются в виду «Локи», «Сокол и Зимний солдат», «Ванда/Вижн» и «Соколиный глаз».
2 место – «Очень странные дела» (Stranger Things) от Netflix – 30 миллионов долларов за эпизод. Настоящий король компьютерной графики.
1 место – «Властелин колец: Кольца власти» (Lord of the Rings: The Rings of Power) от Amazon Prime Video - 58 миллионов долларов за эпизод.
Цифры приблизительные, опубликованные в открытых источниках.