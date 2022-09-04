Десять самых дорогих сериалов в истории

На днях состоялся релиз сериала «Властелин колец: Кольца власти», который называют самым дорогим в истории телевидения. А какие сериалы вообще можно считать супердорогими?

Вот топ-10 самых высокобюджетных многосерийных картин.

10 место – «Корона» (The Crown) от Netflix – 13 миллионов долларов за эпизод. Только воссоздание культового свадебного платья королевы Елизаветы II обошлось примерно в 47 тысяч долларов.

9 место – «Утреннее шоу» (The Morning Show) от Apple TV+ - 15 миллионов долларов за эпизод. В ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карел.

8 место – «Видеть» (See) от Apple TV+ - 15 миллионов долларов за эпизод. В главной роли Джейсон Момоа.

7 место – «Мандалорец» (The Mandalorian) от Disney+ - 15 миллионов долларов за эпизод. Только создание Малыша Йоды потребовало 5 миллионов.

6 место – «Игра престолов» (Game of Thrones) канала HBO - 15 миллионов долларов за эпизод. Из восьми сезонов последний был самым дорогим в производстве. Съемки первого сезона стоили около 6 миллионов за серию.

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