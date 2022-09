Десять самых дорогих сериалов в истории

5 место – «Дом дракона» (House of The Dragon) канала HBO – 20 миллионов долларов за эпизод. Натаскались на «Игре престолов» и устремились к новым вершинам.

4 место – «Тихий океан» (The Pacific) канала HBO – 21 миллион долларов за эпизод. Сериал с эпичными сценами сражений Второй мировой войны был спродюсирован Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом.

3 место – сразу несколько сериалов Marvel от Disney+ - 25 миллионов долларов за эпизод. Имеются в виду «Локи», «Сокол и Зимний солдат», «Ванда/Вижн» и «Соколиный глаз».

2 место – «Очень странные дела» (Stranger Things) от Netflix – 30 миллионов долларов за эпизод. Настоящий король компьютерной графики.

1 место – «Властелин колец: Кольца власти» (Lord of the Rings: The Rings of Power) от Amazon Prime Video - 58 миллионов долларов за эпизод.

Цифры приблизительные, опубликованные в открытых источниках.